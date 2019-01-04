الرحالة السعودي «اليحيا» يصل أبوظبي دعماً للمنتخب السعودي

ابوظبي- الوئام:

وصل سفير الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية الرحالة السعودي فهد إبراهيم اليحيا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد أن قطع مسافة 1000 كم قادماً من العاصمة السعودية الرياض، دعماً للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره في كأس آسيا ” الإمارات 2019 ” .

واستقبل الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني الرحالة السعودي في مقر المجلس في مدينة زايد الرياضية، بعد أن قطع مسافة 1000 كم بواقع 120 كم في كل يوم وبمعدل سرعة تراوح ما بين 25 – 30 كم في الساعة.

ورحب العواني بالرحالة السعودي ، مثمناً رحلته الشاقة والشيقة في آن معاً والتي تحمل الكثير من معاني الحب والسلام بين البلدين الشقيقين، مبيناً أن الإمارات تعيش حالياً أجواء مفعمة بالإثارة من خلال البطولة الأكبر في قارة آسيا والتي تستضيفها مدن (أبوظبي – دبي – الشارقة – العين).

من جانبه قال الرحالة اليحيا: “إنها ليست المرة الأولى التي أصل فيها إلى أبوظبي عبر دراجتي الهوائية، إلا أن هذه المرة ستكون مختلفة من خلال دعمي لمنتخب بلادي في مباريات كأس آسيا 2019 .

وأضاف قائلاً: أشكر كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة من الاتحاد السعودي للدراجات ، وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي الذي استقبلني بحفاوة، وأتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في مبارياته في البطولة القارية الأكبر .