بومبيو: نريد ضمان «ألا يقتل الأتراك الأكراد» في سوريا

واشنطن- الوئام:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أنّ الولايات المتحدو تسعى لضمان “ألا يقتل الأتراك الأكراد” في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال البلد الغارق في الحرب.

وقال بومبيو لموقع “نيوزماكس” الإخباري الأمريكي المعروف بقربه من المحافظين إن الأولوية هي لضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليّات الدينية في سوريا. كل هذه الأمور لا تزال جزءاً من المهمة الأمريكية.

ورفض الوزير الأمريكي كذلك إعلان الجدول الزمني المقرر لسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، وذلك حتى لا يعرف خصوم الولايات المتحدة متى بالتحديد سينسحب الجنود الأمريكيون من الأراضي السورية.