كأس آسيا تستهدف «تطبيقاً سلساً» لنظام حكم الفيديو

ابو ظبي -الوئام:

يستهدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن تمضي الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد “بشكل سلس” خلال سبع مباريات في كأس آسيا بالإمارات.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في نوفمبر الاستعانة بحكم الفيديو في سبع مباريات حاسمة بكأس آسيا، التي تنطلق في الإمارات يوم غدا السبت، بدءًا من دور الثمانية.

وقال مدير الحكام في الاتحاد الآسيوي شمسول مايدين، في مؤتمر صحافي : التحكيم الآسيوي مصمم على الاستفادة من التكنولوجيا لخدمة مصالح اللعبة.

وأضاف الحكم السنغافوري السابق : تركيزنا حالياً على ضمان نجاح تطبيق نظام الفيديو المساعد بشكل سلس. نحن ملتزمون بتحقيق أفضل النتائج وبأقل تدخل بينما أكد الاتحاد الآسيوي أن الاستعانة بحكم الفيديو المساعد ستقتصر على أربعة قرارات بحد أقصى خلال اللقاء الواحد.

قال الاتحاد الآسيوي أيضا إن مقر فريق عمل حكم الفيديو المساعد سيكون في غرفة في إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي على أن يكون القرار النهائي لحكم اللقاء.

ونال حكم الفيديو إشادة عقب استخدامه في كأس العالم 2018 لكن كانت هناك انتقادات أيضاً لتسببه في تعطيل سير اللعب أثناء اتخاذ القرارات وإصابة الجماهير بالارتباك. وسيشارك 24 فريقاً لأول مرة في كأس آسيا ارتفاعاً من 16 فريقاً في النسخ الأربع السابقة.