في أول تفاعل.. وزير الحرس الوطني يوجه بحضور أولياء أمور الطالبات للتخرج

الرياض- الوئام:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني بحضور أولياء الأمور لحفل تخرج طالبات جامعة العلوم الصحية.

جاء ذلك تفاعلاً مع تغريدة من طالبة التمريض تهاني المقبلي بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والتي كانت وقد بدأت رحلتها في المُطالبة عبر تويتر منذ شهر أبريل من العام الماضي لحضور الأباء وأولياء الأمور حفل تخرجهن القادم لمشاركتهن فرحة التخرج.

وبحسب التفاصيل فقد عبّرت الطالبة عن مدى رغبتها بحضور والدها الذي لطالما كان سنداً وعوناً لها في جميع مراحل حياتها حيث أوضحت أن الكثير من الفتيات يتمنين أن يحضرن ابائهن ليشاركوهن النجاح والانجاز.

ومع تولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزارة الحرس الوطني، التفت لمطالبتها وأمر بتوجيه من يلزم للسماح بحضور الاباء وأولياء الأمور حفل تخرجهن من الجامعة.