60 حكماً في نهائيات كأس آسيا 2019

ابو ظبي -الوئام:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن جاهزية 60 حكماً لإدارة 51 مباراة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي تنطلق يوم غد السبت، بالإمارات حتى الأول من فبراير القادم، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقال شمسول مادين مدير لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي أنه تم اختيار 60 حكماً منهم 30 حكماً للساحة ومثلهم مساعدين بالإضافة إلى أربعة احتياطيين.

وتحدث شمسول عن التجهيزات الخاصة بالحكام الذين يتولون إدارة مباريات البطولة، بقوله: الاستعدادات رائعة وملاعب التدريب متميزة للغاية.

وأشار إلى أن لجنة الحكام اختارت 60 حكماً لإدارة المباريات من بين 150 حكماً آسيوياً، كما أعلن عن أن الاتحاد القاري استعان بحكمين من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وفقاً لاتفاقية التعاون بين الاتحادين القاريين.

وتحدث شمسول عن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) حيث قال: الاتحاد الآسيوي اتخذ كافة الإجراءات القانونية لتطبيق التقنية بداية من دور الثمانية للبطولة، أبرزها حصول الحكام على رخصة خاصة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وأن عدد الحكام المنوط بهم إدارة هذه التقنية 19 حكماً وهو رقم جيد سوف يساعد على تقليل الأخطاء.

وأضاف:60 حكماً هو عدد كاف لإدارة مباريات البطولة، مشدداً على أن اللجنة راعت عند اختيارها عدداً من المعايير ومنها الخبرة والكفاءة واللياقة والفهم العام لقوانين اللعبة.