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نقلهما إلى مناصب إدارية برتب مخفضة

أردوغان يعاقب عسكريين كبيرين اعترضا على عملية شرق الفرات

أردوغان يعاقب عسكريين كبيرين اعترضا على عملية شرق الفرات
weam.co/564840
انقرة- الوئام:

نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائد الجيش الثاني الميداني إسماعيل متين تميل، وقائد لواء الكوماندوز الرابع مصطفى باروت، إلى مناصب إدارية برتب مخفضة، فيما تقول ترجيحات أن ذلك بسبب اعتراضهما على العملية العسكرية المحتملة في شرق فرات سوريا.

وأسند إلى تميل قيادة عملية “غصن الزيتون” في عفرين يناير العام الماضي، وفي 31 ديسمبر الماضي، تغيرت وظيفة كل من تميل وباروت.

ونقلت صحيفة “زمان” التركية، نشر الجريدة الرسمية التركية قراراً بتوقيع أردوغان لنقل قائد الجيش الثاني الميداني إسماعيل متين تميل إلى رئاسة الرقابة والتقييم برئاسة الأركان، وقائد لواء الكوماندوز الرابع مصطفى باروت إلى رئاسة الرقابة والتقييم بقيادة الجيش الثالث الميداني.

وإلى ذلك غاب قائد الجيش الثاني الميداني وقائد لواء الكوماندوز الرابع عن احتفال وسام وجائزة الوحدة الناجحة في14 و15 ديسمبر الماضي بقيادة القوات البحرية في أنقرة.

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