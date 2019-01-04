تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

الرياض- الوئام:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر وظائف طبية وصحية وفنية وإدارية شاغرة. وقالت أن الوظائف الطبية المتاحة لديها حالياً بمسميات: طبيب استشاري ( في عدة تخصصات) وطبيب أخصائي أول ( في عدة تخصصات) وطبيب أخصائي ( في عدة تخصصات) وطبيب مقيم ( في عدة تخصصات).

أما الوظائف الصحية المتاحة فهي: مدير تمريض- أخصائي أول تمريض- أخصائي تمريض- أخصائي علاج تنفسي- أخصائي سمعيات- أخصائي تقنية القسطرة القلبية- أخصائي تروية قلبية- أخصائي صيدلة- أخصائي صيدلة سريرية- أخصائي تخدير

أما الوظائف الفنية والإدارية فهي: فني صيدلة- سكرتير طبي- سكرتير تنفيذي- مدرب IELTS معتمد.

مع ملاحظة ان الأفضلية للسعوديين في جميع الوظائف مع ضرورة توفر شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للكوادر الصحية).

وتقبل طلبات التوظيف على موقع المدينة من خلال الرابط التالي: https://www.ksmc.med.sa