بالصور.. حالة وفاة وإصابات خطرة في تصادم بقلوة

قلوة - الوئام - عايض ال ركبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرين في حادث تصادم على كبري ذوقة بمحافظة قلوة. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعه 19:29 مساء اليوم الخميس على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع قلوه كبري دوقه.

وأكد الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أنه تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر لموقع حادث التصادم، وعند وصول اول فرقه أتضح بوجود حالة وفاه بالموقع بعد الكشف عليها وخمس اصابات اصابتين منها خطيره وتم التعامل معها اسعافياً بالموقع.

وأردف: وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى وايضاً اصابه بسيطه تم التعامل معها ونقلها للمستشفى من قبل فرق اسعاف الهلال الاحمر واصابتين خطيرتين نقلت من قبل اسعاف الصحة واسعاف الدفاع المدني ايضاً حيث نقلت الاصابات لمستشفى قلوه العام.