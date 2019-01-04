«الوداد» يثير جدلاً في السودان وسهام الانتقادات تطال قصر الرئاسة

الخرطوم- الوئام:

أثار اليخت الرئاسي في السودان جدلاً واسعاً عقب الكشف عن تكلفته المالية التي بلغت حوالي 30 مليون دولار في الوقت الذي صّب فيه السودانيون جام غضبهم على النظام وصوبوا سهام الانتقادات الحادة للقصر.

وبحسب التفاصيل فقد عبر اليخت الرئاسي المعروف باسم “الوداد” في موكب مهيب منطقة العقبة علي مشارف ولاية نهر النيل السودانية في طريقه إلي ضفاف النيل الأزرق حيث فيلا الرئيس السوداني ،.

وقد أثار الأمر برمته موجة من الاستهجان الشديد والتذمر أوساط كثيرون ممن شاهدوه خصوصا بعد أن أكدوا أن مثل هذه المبالغ المدفوعة فيه تحتاج إليها البلاد وفي وقت يموت فيه المرضى في السودان بسبب عدم توفر الأدوية الضرورية وانعدام وانتشار الفساد في دواوين الدولة.