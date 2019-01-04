التعليقات: 0

موجة غضب من رؤية المنظر

«الوداد» يثير جدلاً في السودان وسهام الانتقادات تطال قصر الرئاسة

«الوداد» يثير جدلاً في السودان وسهام الانتقادات تطال قصر الرئاسة
weam.co/564855
الخرطوم- الوئام:

أثار اليخت الرئاسي في السودان جدلاً واسعاً عقب الكشف عن تكلفته المالية التي بلغت حوالي 30 مليون دولار في الوقت الذي صّب فيه السودانيون جام غضبهم على النظام وصوبوا سهام الانتقادات الحادة للقصر.

وبحسب التفاصيل فقد عبر اليخت الرئاسي المعروف باسم “الوداد” في موكب مهيب منطقة العقبة علي مشارف ولاية نهر النيل السودانية في طريقه إلي ضفاف النيل الأزرق حيث فيلا الرئيس السوداني ،.

وقد أثار الأمر برمته موجة من الاستهجان الشديد والتذمر أوساط كثيرون ممن شاهدوه خصوصا بعد أن أكدوا أن مثل هذه المبالغ المدفوعة فيه تحتاج إليها البلاد وفي وقت يموت فيه المرضى في السودان بسبب عدم توفر الأدوية الضرورية وانعدام وانتشار الفساد في دواوين الدولة.

روابط ذات صلة

البشير يعلن بدء برنامج لزيادة الرواتب لتحسين أوضاع السودانيين

البشير يعلن بدء برنامج لزيادة الرواتب لتحسين أوضاع السودانيين

السودان.. حزب الإصلاح يعلن انسحابه من الحكومة

السودان.. حزب الإصلاح يعلن انسحابه من الحكومة

22 حزبا سياسيا بالسودان يطالبون البشير بحل الحكومة والبرلمان

22 حزبا سياسيا بالسودان يطالبون البشير بحل الحكومة والبرلمان

ضرب مراسلة «CNN» في السودان وتمزيق ثيابها

ضرب مراسلة «CNN» في السودان وتمزيق ثيابها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>