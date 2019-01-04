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الرياض ومكة تتصدران

4 آلاف حالة طلاق خلال شهر واحد بمناطق المملكة

4 آلاف حالة طلاق خلال شهر واحد بمناطق المملكة
weam.co/564860
الرياض- الوئام:

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل عن وقوع نحو 4 آلاف حالة طلاق خلال شهر واحد فيما بلغت حالات الزواج خلال نفس الشهر نحو 10 آلاف حالة.

وقال تقرير إحصائي جديد للوزارة إن إجمالي عدد صكوك الطلاق الصادرة من محاكم مناطق المملكة خلال شهر ربيع الأول الماضي بلغ 3989 صكاَ بينها 3246 صكاً لطرفين سعوديين أي بنسبة 81% وأن أكثر المناطق التي شهدت تلك الحالات الرياض بـ779 صكاً، ومكة المكرمة بـ711 صكاً، والشرقية بـ467 صكاً.

وأضاف التقرير أن عقود النكاح الصادرة في المحاكم خلال نفس الشهر بلغت 9714 عقداً بينها 8168 عقداً لطرفين سعوديين، مبيناً أن الرياض ومكة المكرمة تصدرتا أكثر المناطق التي حدثت فيها حالات زواج.

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