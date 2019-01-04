القنصلية السعودية تُحذِّر المواطنين في ولاية كيرلا الهندية

الرياض- الوئام:

حذرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مومباي بالهند، المواطنين السعوديين من المظاهرات والأحداث التي تشهدها مدينة كوتشي في ولاية كيرلا جنوب الهند، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مواقع الاحتجاجات.

وقالت القنصلية في بيان لها اليوم الجمعة: نظرا لما تشهده مدينة كوتشي في ولاية كيرلا جنوب الهند من مظاهرات وأحداث خلال الفترة الحالية، فإن القنصلية تأمل من جميع المواطنين الموجودين في المنطقة اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، والبقاء في أماكن إقامتهم متى ما كانت آمنة، وذلك حتى زوال هذه الأحداث.

ولطلب المساعدة دعت القنصلية إلى التواصل معها عبر هاتف شؤون السعوديين على الرقم (00919892019444).