الأحد المقبل.. فتح باب القبول بكلية نايف للأمن الوطني

الرياض- الوئام:

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي اول ، جندي) عبر مراكز التدريب الوطني التابعة لها بالمناطق الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وعسير وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 30 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 4 / 5 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

وفق شروط الالتحاق التالية:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

• أن لا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

• أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

• أن لا يقل عمره عن 17عاما ولا يزيد عن30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند عقد الدورة.

• أن تتوفر في المتقدم المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها.

• أن لا يقل طول المتقدم عن 168سم.

• أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

مع العلم ان عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه ويعتبر جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية ( SMS)

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/contents/