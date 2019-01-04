“معمول مفازا” يتفوق على التوقعات بأرباح تجاوزت 300 ألف ريال

الرياض - الوئام:

لم تتوقع الشابة سارة الفايز، أن تصبح من سيدات الأعمال رغم أنها تملك المهارة الفنية اللازمة لكن ينقصها التمويل والتمكين فقام البنك بتقديم تمويل وحزمة من خدمات الرعاية والدعم لتتحول الفكرة خلال أسبوع إلى علامة تجارية ناجحة وواعدة وتتجاوز حدود الوطن ، حيث طور البنك من موهبتها والتي كانت تجيدها لكنها كانت مترددة في إبرازها.

سارة الفايز تجيد إنتاج المعجنات وتحديداً المعمول، بشكل رائع ولكن ضعف السيولة المالية والخبرة التسويقية كان عائقاً لقيام (سارة الفايز) بتطوير منتجها، ومن خلال معرفتها بالدعم المالي من قبل البنك للمتاجر الواعدة تشجعت وتواصلت عبر قنوات البنك لخدمة العملاء ، وبالفعل و خلال أسبوع واحد تم تمويلها بمبلغ ٢٠ ألف بعد استيفائها شروط وآلية أذرع البنك التمويلية ، والتي كانت ميسرة جداً.

سارة الفايز صاحبة احد المتاجر الواعدة المشاركة في “عنان الجنادرية ” في مهرجان الجنادرية33 ، واصلت إبداعها وكثفت من عملها وتواجدها في المعارض والملتقيات التي يدعمها البنك مما جعل منتجها والتي أطلقت عليه (مفازا) أن ينتشر ويكون مطلوب داخلياً وخارجياً.

كما استفادت ساره من برنامج “نوافذ” الذي يقدمه بنك التنمية لمنتجات المشاريع الواعدة لتسويق وإنفاذ المنتجات لأسواق التجزئة ، ليصبح منتج “مفازا” متوفرا على أرفف الأسواق وأقرب للعميل .

تلك النجاحات الكبيرة والتي تحققت خلال فترة وجيزة لم تتجاوز العام الواحد، حققت عائداً ربحياً تجاوز ٣٠٠ ألف ريال.

لم تكتف سارة مالكة معمول (مفازا) من تحقيق أسم تجاري يشار له بالبنان بل قامت بتوظيف فريق وطني مكون من فتاتين يقمن بتلبية الطلبات الكبيرة، كما قامت بتوظيف ثلاث شبان بشكل جزئي لتوصيل الطلبات لجميع مناطق المملكة وكذلك خارجها.

يذكر أن البنك أستفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل اكثر من 105 مليار ريال سعودي حيث يعد بنك التنمية الاجتماعية بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع على مستوى المملكة ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة موقع البنك الالكتروني: ‏www.sdb.gov.sa