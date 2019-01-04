رجل يتلقى 48 سوارا من الماس بالخطأ.. تعرف على رد فعله

وكالات - الوئام:

أصيب رجل من ولاية ميسيسيبي الأمريكية بالصدمة الشديدة بعدما تلقى طرداً بريدياً يحتوي على 48 سواراً من الماس عن طريق الخطأ.

كان ديل ديكرسون قد طلب سواراً من الماس لا تتجاوز قيمته 2000 دولار، عبر موقع شركة “أنليميتد” الإلكتروني، ليقدمه كهدية لزوجته في عيد ميلادها.

ولم يكن في حسبان الرجل أن يصل طرد خاطئ إليه يحتوي على عشرات الأساور الماسية تبلغ قيمتها قرابة 100 ألف دولار أمريكي.

ولم يتردد السيد ديكرسون في الاتصال بالشركة وإبلاغهم عن هذا الخطأ الفادح، والإعراب عن رغبته في إعادته.

وبعد إعادة الطرد، تلقى ديكرسون طرداً بريدياً آخر، ولكن هذه المرة، كان الطرد يحتوي على زوج من الأقراط المرصعة بالماس أرسلتها شركة المجوهرات له كمكافأة على أمانته، وفق ما ورد في موقع “إم إس إن” الإلكتروني.