شاهد.. “مدني المخواه” ينجح في إخراج شاب من داخل بئر على عمق 30 مترا

المخواة- الوئام- عايض ال ركبان

نجح فريق الإنقاذ والغوص في مدني المخواة من إنقاذ شاب من بئر بعمق ٣٠ مترًا.

وفِي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تبلّغنا في تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق صباح اليوم الجمعة الموافق 28/4/1440، عن احتجاز شاب سعودي يبلغ من العمر 20 عاما داخل بئر في قرية المدق بمحافظة المخواة.

وأضاف: على الفور تم تحريك الفرق اللازمة والغواص إلى الموقع وعند الوصول تم مباشرة الحادث، واتضح نزول الشاب إلى أسفل البئر وعلى عمق 30 مترا لمحاولة إخراج “شاة” سقطت داخل البئر وإصابة المذكور بإجهاد، حيث قام غواص الدفاع المدني بالنزول إليه باستخدام السلة وتم إخراجه وهو بصحه جيدة.

ودعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند مباشرة مثل هذه الحوادث والاستعانه بالجهات ذات العلاقة متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.