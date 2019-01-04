ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية إلى 403.69 مليار دولار

ذكر البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البلاد وصل إلى مستوى قياسي في شهر ديسمبر الماضي بسبب ضعف الدولار الأمريكي.

وبلغ إجمالي قيمة احتياطي البلاد من العملات الأجنبية 69ر403 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 710 مليارات دولار مقارنة بنوفمبر. وتجاوز الاحتياطي بذلك الرقم القياسي المسجل في سبتمبر والذي بلغ 403 مليارات دولار.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى ودائع احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وقال بنك كوريا المركزي، إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي زاد من قيمة العملات الأخرى عندما تم تحويلها إلى العملة الأمريكية، وفقا لمًا أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية ، مثل السندات الحكومية والديون المؤسسية 6ر379 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة قدرها 35ر3 مليار دولار عن نوفمبر. وانخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 79ر2 مليار دولار على أساس شهري إلى 73ر13 مليار دولار في ديسمبر.