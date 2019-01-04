التعليقات: 0

عند 4.513 مليون برميل

العراق: ملتزمون باتفاق “أوبك+” لخفض إنتاج النفط

العراق: ملتزمون باتفاق “أوبك+” لخفض إنتاج النفط
weam.co/564915
وكالات - الوئام:

قال العراق اليوم الجمعة إنه ملتزم باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط وإنه سيُبقي على إنتاجه من الخام عند 4.513 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2019.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في بيان إنه أوعز لمسؤولي النفط باتخاذ إجراءات عاجلة للالتزام بالتخفيضات.

وأضاف البيان أن الوزير جدد “حرص الوزارة على استقرار الإنتاج في عموم البلاد عند معدل 4.513 مليون برميل (يوميا) للأشهر الستة القادمة”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرون غير أعضاء بالمنظمة، ضمن تحالف يعرف باسم أوبك+، في ديسمبر/كانون الأول على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا في 2019. وتبلغ حصة أوبك من تلك التخفيضات 800 ألف برميل يوميا.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق

أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق

أعلى تراجع لإنتاج أوبك من النفط في عامين

أعلى تراجع لإنتاج أوبك من النفط في عامين

أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع كبير في التسوية السابقة

أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع كبير في التسوية السابقة

الكويت: ندعم جهود إعادة توازن واستقرار أسواق النفط

الكويت: ندعم جهود إعادة توازن واستقرار أسواق النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>