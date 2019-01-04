سلطان بن سحيم يكشف أمرا خطيرا عن مونديال قطر

الوئام- متابعات

كشف الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أمرًا خطيرًا عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم، قائلا: “تعثر استضافة قطر لبطولة كأس العالم يلوح في الأفق لسوء التخطيط وعجز الرؤية”، مشيرًا إلى أن نظام الحمدين يتلاعب بأموال وثروات الشعب لنزواته ومغامراته.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الجمعة: “بالرغم من 200 مليار دولار ينفقها النظام البائس على استضافة كأس العالم (نصيب الفرد من المواطنين سيكون من الكلفة 6.4 مليون دولار)، إلا أن تعثر البطولة يلوح في الأفق لسوء التخطيط وعجز الرؤية.. أموال بلادنا وثروات شعبنا يتلاعب بها النظام لنزواته ومغامراته”.