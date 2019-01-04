“تعليم الرياض” يدعو الراغبات في العمل بـ”تعليم الكبار” للتقديم

الرياض- الوئام:

دعت إدارة تعليم الرياض، الراغبات في العمل بمدارس ومراكز تعليم الكبار وبرامج محو الأمية (بنات)، من قائدات وإداريات ومعلمات ومرشدات طلابيات، إلى التقديم للتكليف عليها وفق استمارات الترشيح الخاصة لدى قائدات المدارس، والرفع بها للمكتب التابعات له في موعد أقصاه 25/ 5/ 1440هـ.

وكان حمد بن ناصر الوهيبي، من جهة أخرى، أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، أصدر قرارًا يقضي باعتماد تكليف 141 معلمة ومرشدة طلابية يمثلن الدفعة الثانية من الراغبات في العمل في مدارس ومراكز تعليم الكبار “بنات” المسائية، اعتبارًا من 1/5/1440هـ.