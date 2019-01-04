العراق يتحدى: لن نقبل بأقل من رابع آسيا #اسيا2019

الوئام- متابعات

قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود، إن منتخب بلاده سيدخل نهائيات أمم آسيا 2019 بهدف المنافسة على اللقب، مضيفًا: “حال عدم الوصول لذلك سنقبل بالمربع الذهبي وغير ذلك يعد إخفاقًا في البطولة”.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النسخة الماضية من البطولة التي جرت في أستراليا، احتل العراق المركز الرابع خلف الإمارات، لافتًا إلى أن العراقيين لديهم شعبية كبيرة في وطنهم الثاني الإمارات التي ستشهد تنظيم البطولة، ما يعزز حظوظ أسود الرافدين لتحقيق مراكز متقدمة في البطولة.

يشار إلى أن المدير الفني لمنتخب العراق كاتانيتش، استدعى 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 وهم محمد كاصد، محمد حميد، جلال حسن، أحمد إبراهيم، ريبين سولاقا، علي عدنان، فرانس بطرس، علي فائز، وليد سالم، سعد ناطق، علاء مهاوي، أمجد عطوان، بشار رسن، أحمد داود، همام طارق، أسامة رشيد، علي حصني، حسين علي، صفاء هادي، أحمد ياسين، مهند علي، علاء عباس، أيمن حسين.

ويقع منتخب العراق في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران وفيتنام واليمن.