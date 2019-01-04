سفير المملكة باليمن: تجنيد الأطفال السودانيين “شائعة” لضرب بطولات التحالف

فنّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، مزاعم صحيفة “نيويورك تايمز” بشأن تجنيد الأطفال السودانيين في المملكة العربية السعودية وتسليحهم بالأسلحة الأمريكية للقتال في اليمن، قائلا: “لا أساس له من الصحة”.

وقال في تغريدة على “تويتر”، إن التقرير يقوض بطولة جنود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ويتجاهل جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة تجنيد الأطفال وإعادة تأهيل المجندين منهم.

وشدد على امتثال التحالف التام للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقواعد العرفية في جميع عملياته العسكرية، وذلك على النقيض من الانتهاكات اليومية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مثل تهريب الأسلحة وتجنيد الأطفال، داعيا الصحيفة صاحبة التقرير وغيرها، إلى زيارة الوحدات العسكرية لتوضيح الحقائق.