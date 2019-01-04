ميليشيات الحوثي تحول مواد الإغاثة لغير المستحقين.. وبرنامج الأغذية يطالب بالتحقيق

الوئام- متابعات

طالب برنامج الأغذية العالمي بالتحقيق مع المتورطين من ميليشيات الحوثي، بعد ثبوت تحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين.

وقال المتحدث باسم البرنامج هيرفي فيرهوزل، إن عمليات الرصد كشفت عن 7 مراكز توزيع بالعاصمة اليمنية صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين حولت ما يصل إلى 1200 طن متري شهريًا من الطعام، في أغسطس، وسبتمبر إلى غير المستحقين.

وأضاف: “المنظمة المحلية شاركت على ما يبدو في الاعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين، “فمنذ حوالي 3 أشهر رصدت فرق البرنامج الأممى بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة فى الأسواق اليمنية، واشتبهت المنظمة الأممية في أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة”، مشيرًا إلى أن مراقبة الأسواق كشفت أيضاً عن أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءًا من حصصهم التموينية لتلبية الإحتياجات الأخرى فى التعليم والأدوية والإيجار.

وقال إن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الأغذية العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومتري للمستفيدين، لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية، داعياً الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومتري، مؤكداً أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومتري.