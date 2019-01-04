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“الأرصاد” تعلن توقعات طقس الغد.. تقلبات جوية على هذه المناطق بالمملكة

“الأرصاد” تعلن توقعات طقس الغد.. تقلبات جوية على هذه المناطق بالمملكة
weam.co/564964
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت 2019/01/05 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة،تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الأجزاء الشرقية للمرتفعاتالجنوبية الغربية والغربية”.

كما شملت التوقعات أن تتكون السحب الرعدية على مرتفعات “عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة”، بينما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

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