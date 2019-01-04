رئيس الهلال يرأب صداع الخلافات ويعد الجماهير بـ”مفاجأة”

إبراهيم آل صالح - الوئام

نفت مصادر مطلعة لصحيفة “الوئام” ما يتردد حول نية إدارة نادي الهلال برئاسة محمد بن فيصل، الاستغناء عن مدرب الفريق جورجي جيسوس، وأكدت أن المدرب سيستمر في قيادة الدفة الفنية للفريق الهلالي.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر لـ”الوئام” إن إدارة بن فيصل اقتربت في حسم صفقة نجم نادي أتلانتا الإيطالي المحترف الأرجنتيني ألخاندرو قوميز وسيكون هلاليا خلال الفترة الشتوية ومن الممكن أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الهلال اقترب وبنسبة كبيرة من التعاقد مع المدافع الأسترالي ديجينك كأول صفقات الفريق الشتوية وتسعى إدارة النادي إلى حسم صفقة الأرجنتيني قوميز كثاني الصفقات الهلالية.