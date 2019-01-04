أسعار النفط تقفز متخطية 58 دولارا للبرميل

قفزت أسعار عقود النفط مخترقة مستوى 58 دولارا للبرميل أثناء التعاملات، بعدما قالت الصين إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بينما أظهر مسح نمو قطاع الخدمات الصيني في ديسمبر، ومع تلقي الخام دعما أيضا من علامات على انخفاض في الإمدادات.

وأظهر مسح لـ”رويترز” أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” خفضت إنتاج النفط في ديسمبر، وذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت 4.5 ملايين برميل.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من دولارين إلى 58.05 دولار للبرميل عند أعلى مستوى لها في الجلسة، في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار إلى 48.67 دولار للبرميل.

وأظهر مسح خاص اليوم أن قطاع الخدمات الصيني واصل نموه القوي في ديسمبر، مخالفا بيانات اقتصادية متشائمة.

ويتجه خام برنت والخام الأمريكي صوب تحقيق مكاسب قوية في الأسبوع الأول من تداولات 2019 على الرغم من تنامي المخاوف من أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.