فلسطينية في الكونغرس تسب ترامب وتتوعد بإقالته

الوئام - متابعات

أثار هجوم النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، على الرئيس دونالد ترامب صدمة كبيرة، بسبب ما تضمنه الهجوم من سباب من العيار الثقيل، وتوعدت ببدء إجراءات إقالته من منصبه، وذلك بعد أقل من يوم من بدء عمل مجلس النواب الأمريكي الجديد ذي الأغلبية الديمقراطية.

وظهرت طليت في فيديو تم تداوله بشكر كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهي، وهي تتحدث عن ترامب، في خطاب ألقته بعد أدائها اليمين.

وقالت طليب، وهي ابنة مهاجرين فلسطينيين، أمام مؤيديها: “عندما ينظر إليك ابنك ويقول أمي، انظري لقد فزتِ، المتنمرون لا يفوزون!، فأجبته بالقول إنهم لا يكسبون، لأننا سنذهب إلى هناك وسنقيله (واصفة ترامب بلفظ بذيء)”.

وتنتقد طليب، المحامية السابقة، ترامب منذ وقت طويل، وأوقفت قبل عامين لمقاطعتها خطابا له خلال حملته الانتخابية.

وفي الصباح الذي دخلت فيه الكونغرس، اعتبرت طليب في مقالة مشتركة نشرتها صحيفة “ديترويت فري برس”، أن ترامب يشكل “تهديدا مباشرا وجديا لبلدنا”.

وتابعت: “بحوزتنا أدلة واضحة على أن الرئيس ارتكب مخالفات تستدعي الإقالة”، مضيفة أنه “في كل يوم يمر، يوقع ترامب مزيدا من الضرر على عدد هائل من الناس الذين يتعرضون للأذى بسبب أفعال الرئيس الخارجة عن القانون. لا يمكننا إزالة الأذى الذي يسببه لشعبنا”.

وكتبت “الآن حان وقت بدء إجراءات الإقالة”.