“فلكية” جدة تحدد موعد أول كسوف في 2019.. هل يراه السعوديون؟

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الكرة الأرضية تشهد يوم الأحد 30 ربيع الثاني 1440 الموافق 6 يناير 2019 حسب تقويم أم القرى كسوفا جزئيا للشمس غير مشاهد في السعودية أو الوطن العربي يستمر 4 ساعات و 14 دقيقة، وهو أول كسوف هذه السنة.

وبحسب توقيت السعودية سوف يبدأ الكسوف الجزئي على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 2:34 صباحا مع شروق الشمس في آسيا ويتحرك الكسوف نحو الشرق ويصل ذروته العظمى الساعة 4:41 صباحا وسوف ينتهي عند الساعه 6:48 صباحا مع غروب الشمس في جزر ألوتيان في الأسكا.

وسوف يكون هذا الكسوف مشاهدا في الأجزاء الشرقية من أسيا وشمال المحيط الهادي، وسيكون أفضل موقع لرؤيته في شمال روسيا حيث سيغطى قرص الشمس بنسبة 62 % بقرص القمر.

وبعكس خسوف القمر فإن رصد كسوف الشمس يحتاج لتجهيزات رصد خاصة مثل النظارات المخصصة لرؤية الكسوف او الفلاتر ( المرشحات) من اجل التلسكوبات والمناظير لسلامة العين.

وأثناء كسوف الشمس يصل القمر مرحلة الاقتران “المحاق” عند الساعه 4:28 صباحا منتقلا من شرق الشمس إلى غربها منهيا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة جديدة.

وأكد أن معظم حالات الاقتران الشهرية التي يمكن تحديد موعدها بدقة وسهوله لا يمكن رؤيتها كظاهرة فلكية وهي ما تسمى (الاقتران الغير المرئي) ولكن هذا الشهر سيحدث اصطفاف للشمس والقمر والارض لذلك فإن كسوف الشمس حالة خاصة من حالات الاقتران تسمى “الاقتران المرئي”.

ومن المعروف في كل شهر يقع القمر في المحاق ولكن لا يحدث كسوف للشمس لأن مستوى مدار القمر يميل بمقدار 5 درجات بالنسبة لمستوى دوران الأرض حول الشمس لذلك يعبر القمر شمال أو جنوب قرص الشمس ولا يحدث كسوف، وفقا لبيان رئيس الجمعية الفلكية.

وخلال نصف الشهر يتحرك القمر أثناء دورانه حول الأرض إلى الشمال من دائرة البروج وفي النصف الأخر إلى الجنوب من دائرة البروج.

وقال: “لذلك مرتين في الشهر يقع القمر في نقاط تسمى العقدتين، فإذا كان القمر يتحرك من الشمال إلى الجنوب من دائرة البروج تسمى العقدة الهابطة وعندما يتحرك من الجنوب إلى الشمال تسمى العقدة الصاعدة، وعندما يحدث المحاق ويكون القمر قريب من إحدى العقدتين يحدث كسوف الشمس”.



وتالع: “عادة ولكن ليس دائما يحدث كسوف الشمس التالي بعد سته أشهر قمرية من الكسوف الذي يسبقه ، وبالفعل سيحدث كسوف اخر للشمس في الثاني من يوليو المقبل 2019. وخلال هذه السنه يوجد 13 قمر محاق و ثلاثة كسوفات للشمس، إلى جانب 12 قمر بدر و إثنين من الخسوفات القمرية”. وبالمثل غالبا ما يتكرر خسوف القمر بعد ستة أشهر قمرية، لذلك سيحدث خسوف آخر للقمر في 16 يوليو 2019 أو بعد أسبوعين من كسوف الشمس الكلي في 2 يوليو 2019 على حد تعبيره.

وأضاف: “ونظرا لأن أول كسوف للشمس يحدث في وقت مبكر من العام 2019 هذا سيترك ما يكفي من الوقت لكسوف شمسي ثالث يحدث قبل نهاية العام، حيث سيحدث كسوف حلقي نادر للشمس في 26 ديسمبر 2019”.

يذكر أن كسوف الشمس يحدث دائما قبل أسبوعين تقريبا من خسوف القمر، ولذلك لاحقا في هذا الشهر في 21 يناير سيحدث خسوف كلي للقمر يشاهد في شكله الكلي مع شروق الشمس في الدول العربية بشمال افريقيا ويشاهد جزئيا في العراق وبلاد الشام وأجزاء من شبة الجزيرة العربية.