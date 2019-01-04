اعتماد مسؤول مفرغ في إدارات التعليم.. و3 مهام رئيسية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم، قرار تكليف مسؤول مفرغ لنظام الإدارة التربوية “نور” في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية وحصلت “الوئام” على نسخة منه.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية وخدمة المستفيدين في نظام نور، ويكون مرجع المسؤول لمدير تقنية المعلومات في إدارة التعليم، موضحة بعض مهامه وهي: “متابعة تفعيل الخدمات على النظام ونشرها، ومتابعة عمليات الدعم الفني لكافة الخدمات على مستوى المدارس التابعة للإدارة إضافة إلى تحديد احتياج الإدارة من البرامج التدريبية التي تخص النظام واعتمادها من مدير تقنية، المعلومات ومدير التعليم ورفعها لإدارة النظام بالوزارة”.