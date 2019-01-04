عاجل.. “الوئام” تكشف: 7 حالات تفقد المعلم والمعلمة حقه في حركة النقل الخارجي

حددت وزارة التعليم، اليوم، 7 حالات تفقد المعلم أو المعلمة من حركة النقل الخارجي لهذا العام، وجاءت كالآتي:

1- من بلغ غيابه دون عذر 15 يومًا فأكثر من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 1438-1439 الموافق 4-5-1439 حتى نهاية الفصل الدراسي الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1439-1440 الموافق 20/4/1440 والمرصودة في النظام قبل إغلاقه، أما الغياب بعد ذلك فيتم احتسابه وفق آليات التقديم حركة النقل الخارجي للعام القادم ويحاسب عليه وفق الأنظمة والتعليمات (حذف الرغبات وفقدان سنة التقدم).

2- من قل أداؤه الوظيفي المعتمد في العام الدراسي السابق 1438/1439هـ والمرصود في النظام قبل إغلاقه عن 60 من 100 لشاغلي الوظائف التعليمية أو أقل عن 77.4 من 129 لمحضري ومحضرات المختبرات أو ما يعادلها (حذف الرغبات وفقدان سنة التقديم).



3- من عليه قضية قائمة في إدارة التعليم أو الوزارة موجبه للإبعاد عن التدريس أو لديه قضية تقتضي عدم نقله حسب رأي المتابعة أو قضايا (تعليق النقل مع الاحتفاظ بسنة التقديم).

4- من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم ( طلب تقاعد ـ نقل خدمات استقالة – تحويل لعمل إداري – وفاة … إلخ ) (حذف الرغبات وفقدان سنة التقديم).

5- المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1440 /1441 ممن صدرت قراراتهم قبل تاريخ 26-11-1435هـ (تعليق النقل والاحتفاظ بسنة التقديم).

6- المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1440/1441 ممن صدرت قراراتهم بعد تاريخ 25-11-1435هـ (حذف الرغبات وفقدان سنة التقديم).

7- من صدر له قرار بتغيير التخصص وله طلب نقل سابق. (بقاء الرغبات وفقدان سنة التقديم).