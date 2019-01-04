التعليقات: 0

عاجل.. “الوئام” تكشف: 7 حالات تفقد المعلم والمعلمة حقه في حركة النقل الخارجي

عاجل.. “الوئام” تكشف: 7 حالات تفقد المعلم والمعلمة حقه في حركة النقل الخارجي
weam.co/565011

حددت وزارة التعليم، اليوم، 7 حالات تفقد المعلم أو المعلمة من حركة النقل الخارجي لهذا العام، وجاءت كالآتي:

1- من بلغ غيابه دون عذر 15 يومًا فأكثر من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 1438-1439 الموافق 4-5-1439 حتى نهاية الفصل الدراسي الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1439-1440 الموافق 20/4/1440 والمرصودة في النظام قبل إغلاقه، أما الغياب بعد ذلك فيتم احتسابه وفق آليات التقديم حركة النقل الخارجي للعام القادم ويحاسب عليه وفق الأنظمة والتعليمات (حذف الرغبات وفقدان سنة التقدم).

2- من قل أداؤه الوظيفي المعتمد في العام الدراسي السابق 1438/1439هـ والمرصود في النظام قبل إغلاقه عن 60 من 100 لشاغلي الوظائف التعليمية أو أقل عن 77.4 من 129 لمحضري ومحضرات المختبرات أو ما يعادلها (حذف الرغبات وفقدان سنة التقديم).

3- من عليه قضية قائمة في إدارة التعليم أو الوزارة موجبه للإبعاد عن التدريس أو لديه قضية تقتضي عدم نقله حسب رأي المتابعة أو قضايا (تعليق النقل مع الاحتفاظ بسنة التقديم).

4- من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم ( طلب تقاعد ـ نقل خدمات استقالة – تحويل لعمل إداري – وفاة … إلخ ) (حذف الرغبات وفقدان سنة التقديم).

5- المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1440 /1441 ممن صدرت قراراتهم قبل تاريخ 26-11-1435هـ (تعليق النقل والاحتفاظ بسنة التقديم).

6- المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1440/1441 ممن صدرت قراراتهم بعد تاريخ 25-11-1435هـ (حذف الرغبات وفقدان سنة التقديم).

7- من صدر له قرار بتغيير التخصص وله طلب نقل سابق. (بقاء الرغبات وفقدان سنة التقديم).

روابط ذات صلة

اعتماد مسؤول مفرغ في إدارات التعليم.. و3 مهام رئيسية

اعتماد مسؤول مفرغ في إدارات التعليم.. و3 مهام رئيسية

“التعليم” تحذر المعلمين والمعلمات من “محبي الظهور”

“التعليم” تحذر المعلمين والمعلمات من “محبي الظهور”

“التعليم” تضيف 10 نقاط في مفاضلة البرامج الصيفية

“التعليم” تضيف 10 نقاط في مفاضلة البرامج الصيفية

«الوئام» تنفرد بنشر الجدول الزمني لتحديث بيانات المعلمين والنقل الخارجي

«الوئام» تنفرد بنشر الجدول الزمني لتحديث بيانات المعلمين والنقل الخارجي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>