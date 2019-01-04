أعمال النزيلات من “الإصلاحيات” إلى “المتجر الإلكتروني” (صور)

بدأت المديرية العامة للسجون في وضع اللمسات النهائية، لتصدير منتجات النزيلات للمجتمع عبر منصة إلكترونية بالشراكة مع البريد السعودي وبما ينقل النزيلات من خلف أسوار الإصلاحيات إلى داخل أسوار المجتمع بشكل مباشر ضمن استراتيجيات التأهيل والإصلاح.

وكانت السجون قد أتمت توقيع اتفاقية مع البريد السعودي لتوصيل منتجات النزيلات مجانا بعد عملية الشراء، والتي من المقرر أن تتم عبر موقع اي مول “emall” حيث سيتم تفعيلها قريبا بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة.

يأتي هذا في الوقت الذي يحظى فيه ركن منتجات النزيلات بجناح المديرية العامة للسجون في “الجنادرية 33″، باهتمام كبير من الزوار لعرضه لعدد من اللوحات الفنية والأعمال الحرفية والمشغولات النسائية والشعبية التي انتجتها أيدي النزيلات من مختلف اصلاحيات المملكة عبر البرامج الإصلاحية والتأهيلية.

وتقدم الإصلاحيات العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات المستفيدين وصقل مواهبهم، واستغلال وقت الفراغ لديهم بما يعود عليهم بالنفع واكتساب حرفة مهنية أثناء فترة قضاء محكومياتهم حتى يكونوا فعالين في المجتمع.

وتحرص المديرية على التعاقد مع المدربات المعتمدات واختيار أجود المواد الخام وتجهيز مبنى التدريب بكامل الأدوات والتجهيزات لأجل بيئة صحية متكاملة تمكن النزيلات من العمل بكفاءه عالية تسهم في ابراز المهارات المختلفة كالرسم، والخياطة، والحرف اليدوية، والنحت، إضافة إلى برنامج الديكوباج.

وتشارك المديرية العامة للسجون بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، بإقامة معرض يضم أعمال النزلاء والنزيلات من لوحات فنية ومشغولات نسائية ومجسمات تم تنفيذها من قبلهم بإشراف المديرية العامة للسجون بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع.