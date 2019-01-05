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تشمل منطقة مكة المكرمة

هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة

هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة
weam.co/565030
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق الرياض وحائل والقصيم  والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف فيما تتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالى و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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