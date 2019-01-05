غريفيث في صنعاء لنجدة كاميرت

الرياض- الوئام:

يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم السبت، زيارة جديدة للمنطقة تشمل صنعاء والرياض، بحسب ما أكده الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة الذي أشار إلى أن جولة غريفيث الجديدة للمنطقة تندرج ضمن مشاوراته مع الأطراف اليمنية، في محاولة لإنقاذ جهود رئيس فريق المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت.

وعن جدول زيارة المبعوث الأممي لصنعاء، قال البيان الإعلامي الصادر عن الأمم المتحدة إن غريفيث سيلتقي قيادة الحوثيين ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وليز غراندي.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي للمنطقة في ظل فشل لجنة إعادة الانتشار المشتركة، نتيجة إصرار الحوثيين على تثبيت سياسة الأمر الواقع في الحديدة والاستفادة من وقف إطلاق النار لتعزيز تواجدهم في المدينة.