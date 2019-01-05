الرياض- الوئام:

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره ريدينج في كأس الاتحاد الانجليزي ويسعي الشياطين الحمر من أجل فوز جديد في بطولة مختلفة وذلك بعد بداية مميزة مع المدير الفني المؤقت سولشاير النرويجي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريدينج بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الانجليزي

ومن المرتقب أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد وريدينج، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا فضائيًا عبر قنوات بي إن سبورت 2.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريدينج بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الانجليزي

ويفتح استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وريدينج اليوم السبت في إطار منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريدينج بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الانجليزي

وقد واصل الشياطين الحُمر سلسة انتصاراتهم الأخيرة بتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري، بعد أن حققوا فوزًا على حساب نيوكاسل بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 38 وظل في المركز السادس وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 20 مباراة حقق الفريق 11 انتصار وتعادل في خمس وخسر مثلهم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريدينج بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الانجليزي

ويلعب فريق ريدينج في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، فبعد أن لعب الفريق 26 مباراة، احتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق خمس نقاط عن فريق إبسويتش تاون الذي يتزيل الجدول، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8، وتلقى 14 هزيمة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريدينج بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الانجليزي

سيفتقد متنشستر يونايتد في اللقاء ضد ريدينج، كريس سمولينج بداعي الإصابة، بالإضافة إلى ماركوس روخو لنفس السبب، وسيفتقد الشياطين الحُمر خدمات المدافع إريك بايلي بسبب الإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الحمراء في لقاء بورنموث.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريدينج بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الانجليزي

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي خاض بها المباريات السابقة في البريميرليج، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريدينج بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الانجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينج والقنوات الناقلة

المباراة: مانشستر يونايتد X ريدينج

الملعب: أولد ترافورد

الموعد: السبت 5 يناير 2019، 29 ربيع الآخر 1440 هجريًا

14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية

الحكم : لم يتحدد بعد

القناة الناقلة:

beIN SPORTS HD 2