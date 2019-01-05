الرياض- الوئام:

يحل أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى ضيفاً على بلاكبول في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ارسنال وبلاكبول بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الإنجليزي

ويدرس أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال، إقحام محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر في التشكيلة الاساسية بمباراة اليوم في ظل إطار سياسة المداورة لمنح الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المباريات.

مشاهدة مباراة ارسنال وبلاكبول بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الإنجليزي

وتسيطر حالة من الغموض حول مستقبل محمد الننى مع أرسنال في ظل إبتعاده عن المشاركة في معظم مباريات الفريق اللندني الموسم الحالي.

مشاهدة مباراة ارسنال وبلاكبول بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الإنجليزي

وأصبح محمد الننى خارج حسابات أوناى إيمرى، المدير الفنى لنادى أرسنال، حيث يلازم اللاعب المصرى مقاعد البدلاء فى مباريات الفريق اللندنى بمسابقة الدورى الإنجليزي، ولم يشارك سوى فى مباراة واحدة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق بالدور الأول من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى، بعدما لعب 59 دقيقة فى فوز أرسنال على بيرنلى بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الـ 18.

مشاهدة مباراة ارسنال وبلاكبول بث مباشر 5-1-2019 كاس الاتحاد الإنجليزي

المباراة: بلاكبول x آرسنال الدور 4

المعلق : نوفل الباشي

التوقيت: السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة:

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