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لم تُنذِر بحدوث أمواج المد البحري

زلازل قوية تهز غرب وشرق إندونيسيا

زلازل قوية تهز غرب وشرق إندونيسيا
weam.co/565057
جاكرتا -الوئام:

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر غرب هالماهيرا في مقاطعة مالوكو في أقصى شرق إندونيسيا، السبت.

وأفاد بيان الأرصاد الجوية وفقًا لوكالة أنباء “أنتارا” الإندونيسية اليوم، بأن الهزة لم تُنذِر بحدوث أمواج المد البحري العاتي التسونامي.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 2ر4 درجات على مقياس ريختر مدينة جايابورا عاصمة مقاطعة بابوا غرب إندونيسيا.

وذكرت وكالة “أنتارا” أن مركز الزلزال يقع على بعد 13 كم شمال شرق جايابورا، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقًا للمعلومات الواردة من مكتب الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بمدينة جايابورا.

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