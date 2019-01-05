الوئام - متابعات

يلتقي اليوم فريق تشيلسي، مع نظيره نوتنجهام فورست، ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ستامفوردبريدج.

مشاهدة مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست بث مباشر اليوم 5-1-2019 كأس الاتحاد الإنجليزي

يدخل تشيلسي المباراة بعد تعادل باهت مؤخرا امام ساوثهامبتون الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الانجليزي، التعادل الأخير للبلوز جعلهم يحتلون المركز الرابع برصيد 44 نقطة، لكنهم تراجعوا بفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثالث.

مشاهدة مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست بث مباشر اليوم 5-1-2019 كأس الاتحاد الإنجليزي

فيما أكد جيانفرانكو زولا، مساعد مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري، أن فريقه يحترم كأس إنجلترا، واستبعد مرور الفريق بأزمة هجومية بالفترة الأخيرة، وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “الكأس بطولة عظيمة وتمنح فرصة المشاركة للجميع وهذا ما تمثله كرة القدم وتحبه الجماهير، نريد أن نقدم عرضاً طيباً ولكن توقيت المباراة غير مناسب”.

مشاهدة مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست بث مباشر اليوم 5-1-2019 كأس الاتحاد الإنجليزي

ويتقابل فريقا تشيلسي ونوتنجهام فورست، مساء اليوم، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة