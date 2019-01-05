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وفقاً للتقرير الصادر من موقع OAG

مطار الملك فهد الدولي ثاني أفضل المطارات المتوسطة في العالم

مطار الملك فهد الدولي ثاني أفضل المطارات المتوسطة في العالم
weam.co/565068
الدمام- الوئام:

حاز مطار الملك فهد الدولي على المركز الثاني ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول للعام 2018، وذلك وفقاً للتقرير الصادر من موقع OAG، المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران.

ويستند التقرير الصادر من موقع OAG، على تحليل بيانات 58 مليون رحلة من جميع مطارات العالم، حيث تعتمد معايير التقييم على دقة مواعيد الرحلات للإقلاع والوصول خلال 15 دقيقة من المواعيد المجدولة.

وقدمت شركة مطارات الدمام، شكرها الجزيل إلى جميع شركائها في القطاعات العاملة بمطار الملك فهد الدولي، وذلك نظير تكاتف الجهود التي أثمرت عن هذه النتائج، وأبدت الشركة التزامها بالاستمرار في تسخير جميع إمكاناتها لخدمة المسافرين بشكل متميز.

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