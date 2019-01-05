الكونجرس الأمريكي يطالب “الخارجية” بتقرير حول احتجاجات السودان

واشنطن - الوئام:

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إليوت انغل، وزير الخارجية، مايك بومبيو، بإعداد تقرير حول ممارسات أجهزة الأمن السودانية ضد المتظاهرين.

واعتبر إنغل، في رسالة وجهها إلى بومبيو أن الأحداث الأخيرة في السودان قد يكون لها تداعيات على المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتي بدأت في نوفمبر الماضي.

وأبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية استغرابه من الموقف الأميركي إزاء ما اسماه بالتدخل العنيف لقوات الأمن السودانية.

وطلب إنغل في رسالته من الخارجية تفاصيل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسودان، وقائمة بالمساعدات الأميركية لدعم اليدمقراطية وحقوق الإنسان في السودان، إضافة إلى استراتيجية واشنطن فيما يتعلق بالنهوض بالديمقراطية وتشجيع انتخابات ذات مصداقية في 2020.