التعليقات: 0

بما فيها "إعادة الإعمار"

الأونروا تغلق جميع مؤسساتها في مخيم نهر البارد شمال لبنان

الأونروا تغلق جميع مؤسساتها في مخيم نهر البارد شمال لبنان
weam.co/565091
واس - الوئام:

أغلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جميع مؤسساتها العاملة في مخيم نهر البارد قرب مدينة طرابلس شمال لبنان بما فيها مشروع إعادة الإعمار.
وأصدر المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني، أمرًا بإغلاق جميع مراكز الوكالة في مخيم نهر البارد ردًا على استمرار إغلاق مكتب مدير الوكالة في المخيم من قبل الأهالي.
وأشارت الأونروا في بيان اليوم إلى أنها قامت بإغلاق جميع مؤسساتها في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بسبب استمرار بعض أهالي المخيم بإغلاق مكتبين تابعين لها في المخيم بصورة غير مقبولة.
من جهتها، أدانت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في بيان، قرار الأونروا بإغلاق مؤسساتها في نهر البارد، واعتبرت الخطوة سابقة خطيرة، ورأت أن قرار الأونروا هو معاقبة أهالي المخيم الذين اعتصموا داخل مكتب الأونروا للمطالبة بحقوقهم المشروعة وفي مقدمتها الإسراع بإعمار مخيم نهر البارد والرعاية الطبية.
وحذرت الفصائل في بيانها من مغبة الاستمرار في هذه الطريقة بمعالجة قضايا ومطالب اللاجئين، وأكدت على أن الفصائل واللجان الشعبية غير راضية على إغلاق أي مركز للأونروا في المخيم، لأنه يضر بمصالح اللاجئين الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

بخاري: فور تشكيل حكومة لبنان يرفع الحظر عن زيارة السعوديين

بخاري: فور تشكيل حكومة لبنان يرفع الحظر عن زيارة السعوديين

لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لانتهاك مجاله الجوي

لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لانتهاك مجاله الجوي

الحكومة الأردنية تعفي “الأونروا” من أثمان الكتب المدرسيّة

الحكومة الأردنية تعفي “الأونروا” من أثمان الكتب المدرسيّة

مفتي لبنان: السعودية تضطلع بدور مهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة

مفتي لبنان: السعودية تضطلع بدور مهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>