الأونروا تغلق جميع مؤسساتها في مخيم نهر البارد شمال لبنان

واس - الوئام:

أغلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جميع مؤسساتها العاملة في مخيم نهر البارد قرب مدينة طرابلس شمال لبنان بما فيها مشروع إعادة الإعمار.

وأصدر المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني، أمرًا بإغلاق جميع مراكز الوكالة في مخيم نهر البارد ردًا على استمرار إغلاق مكتب مدير الوكالة في المخيم من قبل الأهالي.

وأشارت الأونروا في بيان اليوم إلى أنها قامت بإغلاق جميع مؤسساتها في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بسبب استمرار بعض أهالي المخيم بإغلاق مكتبين تابعين لها في المخيم بصورة غير مقبولة.

من جهتها، أدانت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في بيان، قرار الأونروا بإغلاق مؤسساتها في نهر البارد، واعتبرت الخطوة سابقة خطيرة، ورأت أن قرار الأونروا هو معاقبة أهالي المخيم الذين اعتصموا داخل مكتب الأونروا للمطالبة بحقوقهم المشروعة وفي مقدمتها الإسراع بإعمار مخيم نهر البارد والرعاية الطبية.

وحذرت الفصائل في بيانها من مغبة الاستمرار في هذه الطريقة بمعالجة قضايا ومطالب اللاجئين، وأكدت على أن الفصائل واللجان الشعبية غير راضية على إغلاق أي مركز للأونروا في المخيم، لأنه يضر بمصالح اللاجئين الفلسطينيين.