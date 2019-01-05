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بدءا من الإثنين.. تطبيق قرار توطين المهن في منافذ البيع بهذه القطاعات

بدءا من الإثنين.. تطبيق قرار توطين المهن في منافذ البيع بهذه القطاعات
weam.co/565099
الرياض- الوئام

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد غد الإثنين، توطين المهن في منافذ البيع بخمسة أنشطة جديدة بدلًا من العمالة الأجنبية، في محاولة لخفض نسبة البطالة في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن توطين المهن بالأنشطة الجديدة تشمل “محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات”.

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أصدرت في مطلع 2018 قرارًا يقضي بتوطين 12 قطاعًا اعتبارًا من منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، من المفترض أن يوفر مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، في مناطق المملكة الـ13 كافة، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات.

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