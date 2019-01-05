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“أطفال الكهف” في الإمارات.. والسبب

“أطفال الكهف” في الإمارات.. والسبب
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الوئام- متابعات
تلقت أكاديمية “وايلد بورز” التايلاندية لكرة القدم، دعوة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لحضور ممثلي الأكاديمية المباراة الافتتاحية لمنتخب تايلاند أمام الهند في بطولة كأس آسيا 2019، والتي تقام على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي يوم الأحد.
ومن المقرر أن يحضر مباراة تايلاند والهند، أربعة لاعبين من فريق “وايلد بورز”، ومدربهم المساعد، كما سيحظون بفرصة لمقابلة لاعبي المنتخب التايلاندي، والتمتع بجولة داخل الاستاد قبل تجربة كبار الزوار.
يشار إلى أن أكاديمية “وايلد بورز”، تم تأسيسها بعد اهتمام العالم بقضية الأطفال الذين احتجزوا داخل كهف غمرته المياه وتم إنقاذهم بأعجوبة، يوليو الماضي، وهو ما دفع الاتحاد الآسيوي للكرة إلى دعوتهم، لدعم لاعبي منتخب بلادهم خلال مشاركته في البطولة القارية.

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