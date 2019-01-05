التعليقات: 0

بالتزامن مع مشاركة الأخضر بكأس آسيا

رسميا.. انطلاق الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في حلته الجديدة

رسميا.. انطلاق الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في حلته الجديدة
weam.co/565113
الرياض- الوئام

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة، بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019.

ويقدم الإصدار الجديد للموقع، العديد من المزايا الجديدة والمحتوى المتنوع لمستخدميه، وجاءت على النحو التالي:

– مركز مباريات:
غني بالبيانات والإحصائيات، ومتابعة المباراة والاطلاع بشكل مستمر على أحدث إحصائيات وتشكيلات الفرق.

– محتوى مخصص:
يقدم الموقع محتوى مخصصًا يناسب احتياجات المستخدمين الذين يمكنهم بشكل مستمر ومباشر الاطلاع على أحدث أخبار المسابقات الكروية، وكذلك الفريق المفضل.

– تزويد الموقع بأحدث تقنيات وتكنولوجيا الإحصائيات “أوبتا”.

– يغطي الموقع جميع أخبار المنتخبات الوطنية، والمسابقات المحلية عطفًا على وجود صفحة خاصة بتغطية كأس أمم آسيا 2019 غنية بالمعلومات والأخبار والتقارير.

روابط ذات صلة

“أطفال الكهف” في الإمارات.. والسبب

“أطفال الكهف” في الإمارات.. والسبب

العراق يتحدى: لن نقبل بأقل من رابع آسيا #اسيا2019

العراق يتحدى: لن نقبل بأقل من رابع آسيا #اسيا2019

60 حكماً في نهائيات كأس آسيا 2019

60 حكماً في نهائيات كأس آسيا 2019

30 لقاء للأخضر السعودي في الإمارات أولها في 1982

30 لقاء للأخضر السعودي في الإمارات أولها في 1982

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>