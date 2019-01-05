رسميا.. انطلاق الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في حلته الجديدة

الرياض- الوئام

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة، بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019.

ويقدم الإصدار الجديد للموقع، العديد من المزايا الجديدة والمحتوى المتنوع لمستخدميه، وجاءت على النحو التالي:

– مركز مباريات:

غني بالبيانات والإحصائيات، ومتابعة المباراة والاطلاع بشكل مستمر على أحدث إحصائيات وتشكيلات الفرق.

– محتوى مخصص:

يقدم الموقع محتوى مخصصًا يناسب احتياجات المستخدمين الذين يمكنهم بشكل مستمر ومباشر الاطلاع على أحدث أخبار المسابقات الكروية، وكذلك الفريق المفضل.

– تزويد الموقع بأحدث تقنيات وتكنولوجيا الإحصائيات “أوبتا”.

– يغطي الموقع جميع أخبار المنتخبات الوطنية، والمسابقات المحلية عطفًا على وجود صفحة خاصة بتغطية كأس أمم آسيا 2019 غنية بالمعلومات والأخبار والتقارير.