العراق.. حريق يلتهم 6 نساء بدار تأهيل للمشردات

وكالات - الوئام:

بدأت لجنة شكلتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم السبت التحقيق في حادث وفاة 6 نساء مودعات في دار تأهيل المشردات في بغداد، لمعرفة أسباب اعتصامهن واندلاع الحريق في الدار.

وقال فالح العامري وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للصحفيين اليوم إن اللجنة باشرت عملها اليوم بالتحقيق مع إدارة الدار والحراس الاصلاحيين والمستفيدات، كما أن التحقيق جارٍ من قبل وزارة الداخلية ممثلة بمركز شرطة الاعظمية لمعرفة الاسباب التي أدت إلى حدوث أعمال الشغب والحريق داخل الدار، الذي أدى إلى وفاة ست نساء تتراوح أعمارهن بين 16/ إلى /22 عاما مودعات في الدار.

وأوضح أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث اعتصام من قبل الفتيات الست قبل قيامهن بإحراق إحدى الغرف وإغلاقها عليهن من الداخل مطالبات بالخروج من الدار، بعد اتمامهن مدد محكوميتهن التي قضينها بسبب تهم متعددة في سجن المحكومات الإناث التابع لوزارة العدل قبل تحويلهن إلى دار التأهيل وفقا للقانون.

وقال:” لا يمكن إخراج المستفيدات من الدار إلا بأمر قضائي، كونهن مشردات وليس لديهن عوائل تأويهن، الأمر الذي أدى إلى عدم تقبلهن فكرة البقاء فيها”.

وأضاف أنه لا صحة لما تردد حول وقوع أعمال الشغب والحريق بسبب سوء المعاملة وعدم توفير الخدمات الكافية للنزيلات.