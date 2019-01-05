“تعليم الطائف” تتأهب لاستقبال 250 ألف طالب وطالبة غدا

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

يتأهب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا للعودة إلى مقاعد الدراسة، غدا الأحد، مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ بعد انتهاء إجازة منتصف العام الحالي، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه ومديري ومديرات الادارات ومكاتب التعليم.

وأكد “اللهيبي”، جاهزية المدارس في البنين والبنات لاستقبال الطلبة ومرحبا بعودتهم إلى مقاعد الدراسة لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الإبداع والتميز، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والتألق.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، لافتا إلى أنه سيتم متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات إشرافية سيقوم بها المشرفون التربويون والمشرفات التربويات وفق خطة معدة للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات إن وجدت والرفع بتقارير الزيارات الميدانية إلى الإدارة العامة للتعليم.