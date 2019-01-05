عودة الدراسة في رمضان العام المقبل.. والاختبارات في هذا الموعد

الرياض- الوئام

تعود الدراسة في شهر رمضان المبارك بدءًا من العام الدراسي المقبل 1440/ 1441 التي من المقرر انطلاقها يوم الأحد 02/ 01/ 1441 الموافق 01/ 09/ 2019، على أن تكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 24/ 05/ 1441 الموافق 19/ 01/ 2020، وتبدأ إجازة عيد الفطر 14/ 09/ 1441 الموافق 07/ 05/ 2020.

وتستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 08/ 10/ 1441 الموافق 31/ 05/ 2020، وتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 10/ 10/ 1441 الموافق 02/ 06/ 2020، فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام 19/ 10/ 1441 الموافق 11 /06 /2020، وسيحظى المعلمون والطلاب بإجازة أسبوعين خلال منتصف العام الدراسي، إذ تبدأ إجازة منتصف العام للعام الدراسي المقبل 07/ 05/ 1441 الموافق 02 / 01 /2020.

يشار إلى أن العام 1428 شهد آخر سنة للدراسة في رمضان وفقًا للتقويم الدراسي للسنوات العشر من عام 1428-1437، إذ كانت بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول السبت 26/ 8/ 1428هـ الموافق 8/ 9/ 2007، وكانت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الأربعاء 21/ 9/ 1428 الموافق 3/ 10/ 2007، وتم استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر السبت 8/ 10/ 1428 الموافق 20/ 10/ 2007.