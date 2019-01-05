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بعد المحور والحارس

الدولي المغربي دا كوستا ثالث صفقات شتوية العميد

الدولي المغربي دا كوستا ثالث صفقات شتوية العميد
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جدة- الوئام- محمد نديم
أعلن نادي الاتحاد عن توقيع اللاعب الدولي المغربي مروان داكوستا على عقود انضمامه لصفوف الفريق، قادمًا من قاسم باشا التركي، ليكون ثالث اللاعبين المضافين لتشكيلة العميد في الفترة الشتوية للانتقالات والتي ستنطلق في السابع من يناير الجاري.
ويبلغ دا كوستا، ٣٢ عامًا، ولعب لأندية عديدة أهمها نانس الفرنسي وايندهوفن الهولندي وويست هام الإنجليزي، وخاض تجربة في لوكوموتيف الروسي وأولومبياكوس اليوناني، ويحمل اللاعب الجنسيات الفرنسية والبرتغالية والمغربية، ولكنه فضّل تمثيل المنتخب المغربي الأول.
وسينضم دا كوستا مباشرة من دبي، إلى معسكر الفريق في الدمام حيث يستطيع المشاركة في لقاء الفريق أمام القادسية، الخميس المقبل، بمشاركة المحترفين الجدد في الفريق.

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