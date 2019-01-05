دراسة تكشف مخاطر لا حدود لها للشيشة

الوئام- متابعات

كشفت دراسة أعدها خبراء من كلية الطب في “Brighton and Sussex” ببريطانيا، عن أضرار كبيرة وخطيرة للشيشة ولا حدود لها.

حسب الدراسة، لا تقضي الشيشة على الجهاز التنفسي للمدخن فقط بل تصيب أيضا بداء السكري والسمنة، لافتة إلى أن الذين يدخنون الشيشة هم أكثر عرضة للاصابة بالنوع الثاني من داء السكري، مقارنة بغير المدخنين.

وأكدت الدراسة، التي نشرتها صحف بريطانيا على غرار Daily Mail و The Telegraph، أن جلسة واحدة من استنشاق الشيشة أسوأ بكثير من تدخين علبة كاملة من السجائر.

وأجريت الدراسة على 9840 مشاركًا بينهم 6742 شخصًا من غير المدخنين، و976 من المدخنين السابقين، و864 من مدخني السيجارة سابقًا و1067 من مدخني الشيشة سابقًا و41 من مدخني الشيشة والسجائر.

وأوضح الخبراء، أن السبب الذي يجعل الشيشة تتسبب بالسمنة والسكري ناجم عن إحداثها تفاعلًا التهابيًا في الجسم، ويؤدي إلى جعل بعض الأنسجة مقاومة للمفعول الذي يؤديه هرمون الأنسولين المسؤول عن ضبط السكر في الدم، ومن المحتمل أيضًا أن تكون النرجيلة مرتبطة بعادات تؤدي إلى زيادة الوزن.