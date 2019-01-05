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بكوادر وطنية

محافظ “هيئة للاستثمار”: نسعد بافتتاح هواوي لأكبر متجر لها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة

محافظ “هيئة للاستثمار”: نسعد بافتتاح هواوي لأكبر متجر لها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة
weam.co/565148
الوئام-الرياض

أعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم العُمر، عن سعادته باختيار هواوي للمملكة لإقامة أكبر  متجر لها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وغرد العمر على حسابِه الرسمي على تويتر قائلًا: “نسعد كثيراً باختيار شركة ⁦‪@HuaweiMobileKSA‬⁩ للسعودية؛ لتحتضن أكبر متجر لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن يكون في طليعة فريق العمل بالمتجر كوادرنا الوطنية الشابة”

يُذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على استقطاب أفضل الشركات للاستثمار في المملكة العربية السعوديَّة، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية 2030.

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