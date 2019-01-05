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رغم الاحتجاجات.. تحديد موعد استئناف الدراسة في الخرطوم

رغم الاحتجاجات.. تحديد موعد استئناف الدراسة في الخرطوم
weam.co/565151

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، استئناف الدراسة للصفين الثامن “أساس” والثالث “ثانوي” اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وقالت الوزراة في تعميم صحفي اليوم السبت، إن استئناف الدراسة في جميع الفصول الدراسية “رياض الأطفال، الأساس، الثانوي” بالمدارس الحكومية والخاصة، بمحليات الولاية السبع، يوم الأحد 10 يناير، على أن تجرى الامتحانات وفق التقويم الدراسي المخطط له.

وشهد السودان احتجاجات نظمها آلاف المواطنين، في مناطق مختلفة بسبب غلاء المعيشة وندرة السلع، ما دفع قوات الشرطة للتدخل باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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