“جمع آسيا معًا”.. مشاهد من حفل كأس آسيا 2019 المبهر في الإمارات (صور)

افتتحت الإمارات كأس آسيا لكرة القدم (النسخة 17)، مساء اليوم، في حفل أبهر آلاف المشجعين بإستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتستضيف الإمارات البطولة حتى اليوم الأول من شهر فبراير المقبل، وتقام على 8 ملاعب مختلفة.



وشهد حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الاستعراضية والغنائية بعنوان “زانها زايد”، قدمه الفنانون حسين الجسمي وعيضة المنهالي وبلقيس.

حملت البطولة شعار “جمع آسيا معًا”، وصنع الفنانون مع مئات المؤدين لوحات عديدة مهدت الطريق أمام المباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين.

600 عارض محترف من الإمارات ودول أخرى شاركوا في الحفل، فضلًا عن قارعي الطبول والراقصين وصقور مستمدة من فن “الأوريجامي”، وقدموا سلسلة من اللوحات الفنية الرائعة التي أشعلت حماس الآلاف.

وروى محمد درويش الزرعوني على مدار ربع ساعة قصة “منصور” تميمة البطولة، وهو صبي إماراتي يستمد الإلهام من تحليق الصقور، ويوجه رسالة ترحيب حارة لآسيا وبقية دول العالم، وأخرج العرض روشان سومارتشون.

وبعد العرض انطلقت المباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الهند وتايلاند.